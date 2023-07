Canzoni napoletane in chiave jazz

Nell’ambito dell’Emilia Romagna Festival, stasera alle 21 in Piazza Antonio da Budrio, la cantante Emilia Zamuner si esibisce nel concerto ’The Neapolitan Songbook’, una rivisitazione in chiave jazz del repertorio della grande tradizione della canzone napoletana, dai classici del passato (Di Giacomo) fino a Pino Daniele e ai successi più recenti. Sul palco insieme a lei Enrico Valanzuolo alla tromba, Francesco Scelzo alla chitarra e Antonello Iannotta alle percussioni.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione. In caso di maltempo l’evento sarà spostato alle Torri dell’Acqua, Sala Ottagonale, in via Benni 1.