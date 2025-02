Caos alla Dozza, ancora due agenti aggrediti: "Perché non possiamo usare caschi e scudi?"

Un’altra domenica di passione alla Dozza, dove un detenuto, "visibilmente alterato, non si sa se anche per l’uso di qualcosa", come racconta Francesco Borrelli, vice segretario regionale del Sappe, "è andato in escandescenza ed è stato molto difficile riportarlo alla calma, tant’è che alcuni colleghi sono rimasti contusi. Solo dopo oltre un’ora, da parte dei vertici dell’istituto è stato autorizzato l’uso di scudi e caschi, tant’è che i colleghi interventi hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, ricevendo una prognosi di otto giorni ciascuno".

"Non riusciamo a comprendere il motivo – continuano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale – per cui i colleghi non possano intervenire fin da subito con l’utilizzo degli scudi e dei caschi che, a nostro avviso, essendo solo strumenti di difesa, non necessiterebbero nemmeno dell’autorizzazione del direttore. Bisogna smetterla con la politica attendista, quando si tratta di riportare l’ordine e di tutelare l’incolumità dei colleghi e degli altri detenuti. Speriamo di avere a disposizione al più presto gli uomini del Gruppo di intervento regionale (Gir)".