Massimo Pandolfi
Bologna
28 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
  Caos cantieri del tram in via Corticella, auto e scooter sul marciapiede con i pedoni: "Un delirio, troppo pericoloso"

Caos cantieri del tram in via Corticella, auto e scooter sul marciapiede con i pedoni: “Un delirio, troppo pericoloso”

Il capo cantiere, in assenza dei vigili urbani, si è improvvisamente messo a dirigere il traffico per evitare incidenti

Bologna, 28 ottobre 2025 – ‘Delirio cantieri’ questa mattina in via Corticella, alla Bolognina. E’ qui infatti che il cantiere del tram ha chiuso via Torreggiani. Insomma le macchine non possono più, venendo da via Corticella, svoltare a sinistra.

Tre metri dopo via Torreggiani infatti, i lavori per la linea verde, hanno interrotto per il passaggio pedonale quindi le macchine e gli scooter per arrivare in via Torreggiani e proseguire lungo via Ferrarese e poi verso la Fiera hanno iniziato a percorrere questo passaggio dedicato ai pedoni, salendo sul marciapiede.

I pedoni si sono quindi trovati improvvisamente in mezzo a macchine e a scooter. A dirigere il traffico il capo cantiere che, in attesa dei vigili urbani, ha cercato di dare un senso al caos. Un papà con passeggino si è trovato con il muso di una macchina davanti. “Un delirio, troppo pericoloso: qualcuno deve intervenire” 

