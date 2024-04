Caos e degrado davanti al bar, l’ira dei residenti

La vita notturna di piazza Garibaldi, a Porretta, accende gli animi. Al centro di tutto c’è un contenzioso che si trascina da anni, a colpi di esposti e carte bollate, tra alcuni residenti e i gestori del bar Déjà-vu, locale frequentato dai giovani del territorio. Gli abitanti che animano la protesta - stando a quanto si legge nella documentazione resa nota dall’avvocato che li rappresenta - continuano a denunciare episodi continui di schiamazzi e degrado notturni. Evidentemente insoddisfatto dai riscontri ricevuti finora dalle autorità competenti, il loro legale è arrivato, lo scorso 29 febbraio, a rivolgersi al prefetto per "prevenire la commissione di reati che, evidentemente, riguardano l’ordine pubblico".

"Siamo stremati, alcuni di noi soffrono anche di problemi di salute – dice uno dei firmatari –, eppure non si fa nulla per limitare il disagio". Gli fa eco un’altra persona coinvolta nella battaglia legale: "Questa vicenda si protrae da vent’anni. Piazza Garibaldi è completamente occupata dagli avventori del bar. Non riusciamo più a dormire".

Il gestore del locale, Mattia Zisi, non nega le difficoltà: "Nel post Covid ci sono stati episodi anche gravi, probabilmente accentuati dalle fatiche dell’isolamento ma, da allora, la situazione è migliorata. In passato qualche errore di gestione lo abbiamo commesso ricevendo qualche sanzione che ci ha reso più attenti. La musica cessa alle 23 e, dopo le 3 di mattina, smettiamo di vendere alcolici, come previsto dalla normativa. Purtroppo la maleducazione è molto diffusa e noi, per primi, ci dobbiamo fare i conti. Facciamo di tutto per raccogliere i residui che rimangono a terra, comprese le bottiglie non vendute da noi".

Altri residenti, non coinvolti nel contenzioso, alludono a progetti di videosorveglianza promessi che potrebbero essere utili a contrastare il degrado.

"Prendo atto dell’iniziativa dei residenti che rispetto – chiarisce il sindaco di Alto Reno Giuseppe Nanni –Le responsabilità del Comune sono di tipo amministrativo: abbiamo coinvolto Arpae nella rilevazione dell’inquinamento acustico. Sull’ordine pubblico la responsabilità invece è statale. Per quanto riguarda la videosorveglianza, tutto è migliorabile ma, di sicuro, non possiamo controllare tutto il centro storico".

Al di là delle dispute legali, una cosa è certa: in piazza Garibaldi, soprattutto nei fine settimana, si radunano molte persone e questo produce delle inevitabili ricadute sulla tranquillità della zona. D’altra parte, negli anni i punti di aggregazione per i giovani del territorio sono diminuiti e anche questo rende più faticosa la convivenza tra residenti e frequentatori della piazza.

Fabio Marchioni