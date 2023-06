Caos e file: non ci voleva mica Murri

Erica Zambonelli

Non ci voleva mica Murri, si dice a Bologna per indicare un pensiero che sarebbe dovuto sorgere spontaneo o quasi. E anche in questo caso pare logico – anche senza scomodare l’Augusto luminare bolognese della medicina – prevedere che uno spettacolo così bello e unico come lo show di luci e musica donato da Cesare Cremonini alla città avrebbe creato l’ennesimo delirio in zona Meloncello. Ieri sera, quando si sono accese le luci colorate, via per San Luca era già una marmellata (per restare in tema) di auto, moto, scooter e perfino qualche temerario ciclista.