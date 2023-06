Caos e file: non ci voleva mica Murri

di Erica

Zambonelli

In mezzo alla strada, tutti presi nel tentativo di immortalare nelle stories il momento perfetto, migliaia di persone rischiavano ogni secondo la vita, sfiorati da paraurti, marmitte e specchietti.

E i vigili? Neanche l’ombra, almeno fino alle 23. Non che sia colpa delle divise, sia chiaro, ma forse qualcuno avrebbe dovuto pensare prima ad organizzare la viabilità di una zona che ha già dovuto pagare il salato prezzo di quattro serate di delirio per i concerti di Vasco Rossi. E che presto ospiterà Mengoni, Tiziano Ferro e Depeche Mode.

Chi ha qualche anno nelle tasche, ricorderà le estati ruggenti del FriGo a parco Cavaioni: anche allora, il traffico sui colli impazziva regolarmente.

Colpo di genio: venne istituito un senso unico che saliva da San Luca e scendeva da Casaglia oppure da San Mamolo. Ecco: sarebbe bastato un bis delle esperienze già vissute per evitare la figuraccia di martedì sera. Invece, alla curva delle Orfanelle c’era un ingorgo infernale (neanche Stefano Benni avrebbe potuto fare di peggio) e un acre odore di frizione bruciata che, in effetti, un po’ strideva con lo show. A un certo punto, per fortuna, è sbucato lui: l’umarell in bicicletta che si è fermato, impietosito e, affiancando vettura per vettura, ha avvisato: "Oh, su è tutto bloccato: fai ben inversione che l’è mej". E allora giù, verso il Meloncello. Ma via Saragozza, a sua volta, era già paralizzata e così il loop è diventato senza uscita né salvezza.

La soluzione elaborata ieri dal Comune è tardiva e incompleta. Chiudere via di San Luca ai non residenti è certamente un passo nella direzione giusta, ma non si tiene conto delle esigenze degli anziani e dei genitori con bimbi piccoli. Di chi, insomma, non può inerpicarsi lungo il portico più lungo (e bello) del mondo per godersi legittimamente lo spettacolo che andrà in scena fino a domenica. Sarebbe stato quindi necessario uno sforzo in più: attivare anche nelle ore notturne la navetta verso il Santuario. Ma, certo, questo avrebbe richiesto organizzazione e un briciolo di lungimiranza. Sarebbe bastato poco, insomma: non ci voleva mica Murri.