"Caos ferrovia, risarcire i pendolari per i disagi"

Polemica senza sosta per la linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme. Interviene Marta Evangelisti, consigliera FdI in Regione: "La giunta regionale intervenga per risolvere i continui problemi sulla linea ferroviaria Porrettana e preveda indennizzi per i pendolari". Questo chiede con un’interrogazione, rivolta alla stessa giunta, la Evangelisti, alla luce dei disagi registrati in questi giorni sulla tratta Bologna-Pistoia. "La Porrettana – osserva in una nota – rappresenta un’infrastruttura vitale per centinaia di pendolari, studenti e cittadini, oltre a essere collegamento tra aree montane e città". Il tracciato, quasi interamente a singolo binario con circa cinquanta gallerie e oltre trenta viadotti, è interessato da numerosi interventi di manutenzione e aggiornamento da parte che comportano, come spiega la Evangelisti: "Ripetute sospensioni, riduzioni del servizio e sostituzioni con autobus. Nell’estate 2025 si è verificata un’altra sospensione del servizio ferroviario, sostituito da corse su gomma, per lavori di manutenzione. Secondo Rfi gli ultimi interventi infrastrutturali sarebbero stati necessari per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio. Ma – argomenta ancora FdI – l’8 ottobre scorso, nonostante i lavori ultimati, i passeggeri della Porrettana hanno subito per l’ennesima volta disagi e disservizi dovuti alla cancellazione di treni".

L’esponente di Fdi, quindi, chiede alla giunta di predisporre un monitoraggio sulla tratta, chiarire quali lavori siano stati eseguiti e quale impegno finanziario è stato sostenuto per l’adeguamento infrastrutturale nel 2025. "Poiché la tratta ferroviaria è gestita da Rfi e il servizio di trasporto passeggeri da Trenitalia Tper, l’esecutivo spieghi quali azioni intende adottare, anche in coordinamento con gli operatori ferroviari, per garantire che in futuro i cittadini delle aree montane possano contare su un servizio stabile, affidabile e rispettoso dei loro diritti", conclude Evangelisti.

