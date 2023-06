Caos maturità Bologna, studenti protestano e i presidi: "Devono avere la possibilità di scegliere"

Bologna, 13 giugno 2023 – Subbuglio, agitazione, rabbia e una vagonata di fake news: è quanto sta provocando l’ordinanza del ministro dell’Istruzione e del Merito (Mim), Giuseppe Valditara, sugli esami di terza media e maturità, limitati al solo orale, per gli studenti residenti nei Comuni alluvionati o con la scuola nel Comune alluvionato come da decreto del Governo. Delle criticità ne parlerà oggi, con il ministro in visita in Romagna, l’assessora regionale alla Scuola, Paola Salomoni, che, ieri, ha incontrato la Città Metropolitana di Bologna e le Provincie di Ravenna e Forlì-Cesena.

Con Valditara, Salomoni evidenzierà "la piena disponibilità a individuare insieme al mondo della scuola e agli Enti locali eventuali azioni correttive". Da notare che gli esami di terza media sono in corso, mentre la maturità è in agenda il 21 giugno. "I territori – afferma Salomoni – non sono stati coinvolti nella decisione. L’ordinanza è arrivata in ritardo, a oltre un mese dal primo evento alluvionale. La mancata condivisione ha comportato gravi criticità". Caos, ma anche tristezza come quella provata dai circa 40 studenti ‘alluvionati’ della 3ª D e 3ª E della media Tommaso Casini di Monteveglio che, ieri mattina, sono andati a scuola, a Bazzano (stesso comprensivo), armati di foglio bianco e penna per sostenere lo scritto di italiano insieme ai compagni non alluvionati.

Monteveglio è l’esempio plastico del pasticcio causato dall’ordinanza: Monteveglio è alluvionato, Bazzano no. Così, gli studenti di Monteveglio si cimenteranno solo nell’orale anche se l’esame si svolge a Bazzano, non alluvionato. "È una follia", commenta una mamma dei 40 ricevuti dal preside, Marco Mongelli che "almeno li ha rassicurati", aggiunge un papà. Al peggio non c’è fine perché mentre per la Romagna, l’ordinanza può essere applicata in modo uniforme, per Bologna no; essendoci Comuni se non frazioni alluvionate. Così accadrà che, per la maturità, in una stessa classe ci saranno due tipologie di esami: solo orale per lo studente alluvionato; due scritti e orale per i non alluvionati.

I presidi si sono attrezzati inviando una richiesta di autocertificazione della residenza su cui si imposterà l’esame di Stato. Fa eccezione, l’Iis Belluzzi Fioravanti dove si è telefonato a casa, scatenando il panico. Circa 60 i maturandi alluvionati. All’Iis Majorana sono 180 su 1.400 gli esaminandi alluvionati cui la preside Patrizia Serafina Scerra sta dando la possibilità di "scegliere se sostenere l’orale online oppure in presenza". Poco meno di 40 su 1.300 i maturandi alluvionati dell’Iis Mattei i cui 108 professori, preside Roberto Fiorini incluso, hanno perso carta e penna per scrivere da Valditara in giù affinché "le voci degli studenti siano ascoltate e che gli studenti interessati dall’ordinanza ministeriale abbiano la facoltà di scegliere di partecipare alle prove scritte".

Con questa lettera, scrivono i 108, "vogliamo manifestare il nostro pieno sostegno agli studenti interessati da queste disposizioni, ma desiderosi di non avvalersi delle nuove condizioni per loro predisposte dalla normativa e quindi intenzionati a svolgere le prove scritte, come i loro compagni di classe". L’assenza di "facoltà di scelta delle modalità di esame, per gli studenti interessati, diventa discriminante dal punto di vista formale, poiché introduce prove e criteri di valutazione diversificati tra studenti, differenziandoli persino all’interno di una stessa classe".