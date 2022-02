Bologna, 8 febbraio 2022 - È come una partita a scacchi quella che si sta giocando in città tra la movida e la buona gestione della stessa. In palio c’è una convivenza bilanciata tra il diritto al divertimento, per una platea di centinaia di migliaia di giovani, da due anni sofferenti per restrizioni dovute alla pandemia, e il diritto al quieto vivere dei cittadini che le zone calde della movida le abitano, da ben più di due anni, e spesso vessati da comportamenti sopra le righe e anche oltre il limite della legalità. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, è stata la festa di compleanno improvvisata nella notte tra sabato e domenica, proprio sotto il commissariato di polizia in via del Pratello (video).

Caos al Pratello a Bologna, Bignami: "Non minimizzare"

La sfida

Ma se la ’malamovida’ continua imperterrita a muovere i pezzi sul campo di gioco che è la città, tra risse a sediate, schiamazzi e assembramenti selvaggi, a prescindere dalle restrizioni in vigore, da Palazzo D’Accursio e Caprara arriva la contromossa delle istituzioni, impegnate in un fronte comune: un tavolo interistituzionale che si svolgerà da oggi con cadenza settimanale in Prefettura, come deciso nello scorso comitato per l’ordine pubblico, per tentare di dare il giusto scacco, che da anni Bologna aspetta, alle degenerazioni più becere e nocive del divertimento.

La chiamata ai locali

Ecco allora che è arrivata ieri per domani anche la "prima convocazione in Comune di tutti i gestori dei locali in piazza San Francesco, via del Pratello e via Petroni, per tre incontri distinti in cui coinvolgerli attivamente nei progetti che abbiamo per la gestione della notte", ha spiegato il sindaco Matteo Lepore, capofila del pool che oggi si riunirà attorno al tavolo interistituzionale con Prefettura, Questura, Carabinieri e Guardia di finanza. Questa la mossa concordata già prima dell’ultima notte di follia tra zona universitaria e Pratello, in quel comitato per l’ordine pubblico che ha sancito un focus ad hoc sulle zone della movida.

La condanna

Tanti i pezzi, ancor di più le direzioni di gioco, ma con una strategia ben precisa. "I fatti avvenuti in queste prime notti di ripresa della fiducia da parte delle persone in un ritorno alla normalità da un lato ci pongono di fronte a una comunità che torna a uscire e questo è positivo – la lettura di Matteo Lepore –. Dall’altro lato però ci sono comportamenti inaccettabili, da condannare". Una festa di compleanno con musica techno ad altissimo volume, nessuna mascherina, sotto il commissariato Due Torri-San Francesco, rientra a pieno titolo in questa ’lista nera’. "Siamo di fronte a problematiche strutturali della città, che vogliamo affrontare con progetti concreti – continua il primo cittadino –. Siamo infatti convinti che bisogna gestire i problemi e non abbandonarli. Ecco perché oltre all’incontro interistituzionale settimanale e alla discussione con i gestori dei locali, ci tengo a sottolineare come gli atti di sabato notte così come le risse precedenti siano atti di violenza pura e come tali li considereremo, senza tolleranza. Valuterò quindi anche tutti gli strumenti a mia disposizione da usare nei confronti di chi viene individuato a compiere questi atti", scandisce ancora Lepore.

Prefetto in campo

Ad affiancare Lepore e le forze dell’ordine anche il prefetto Attilio Visconti, da subito sensibile agli aspetti relativi alla ’malamovida’. "Ho sempre ribadito come sia mio interesse tutelare la movida, a patto che questa non sfoci nel degrado e nell’illegalità come successo con gli ultimi episodi – così Visconti –. La festa di fronte al commissariato è stato un evento del tutto improvvisato, ma la cosa che più mi ha infastidito è stato vedere il grande assembramento senza mascherine, perché si tratta di una palese degenerazione del divertimento in atteggiamenti illegali e va detto a chiare lettere che i giovani devono riunirsi, devono divertirsi, ma farlo rispettando le regole. Io credo ci sia il modo di potersi aggregare e riunire anche senza calpestare i diritti dei residenti".

La ricetta

L’obiettivo dichiarato del prefetto è quindi quello di "restituire la serenità ai cittadini delle zone più interessate dalla movida – continua Attilio Visconti –. E fargli capire che non sono abbandonati dalle istituzioni. Lo spirito che sottende gli incontri settimanali che inizieranno domani (oggi, ndr) è proprio quello di elaborare progetti e strategie condivise che non siano a seguito solo del singolo episodio, ma strutturali. E che non siano solo un discorso tra istituzioni e forze dell’ordine, ma anche con i locali, il mondo privato, che sono certo non si tirerà indietro. Solo così allevieremo il disagio dei cittadini, restituendo loro spazi pur lasciando ai giovani la loro parte. Una ricetta da affiancare ai controlli, ma appunto senza militarizzare niente". Come detto, infatti, qui si gioca a scacchi e non a braccio di ferro.