Caos per il bonus trasporti Assalto agli sportelli Tper

File inesauribili già dall’alba, interventi delle forze dell’ordine, perfino l’arrivo di un’ambulanza, venerdì, per assistere una signora fatta finire per terra da chi cercava di passarle davanti. Assistita dal personale Tper, non ha riscontrato conseguenze. Tutto per il bonus trasporti che permette a chi ha un reddito non superiore ai 20mila euro annui di ottenere fino a 60 euro di benefit per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali.

La conferma delle difficoltà degli ultimi giorni arriva dall’azienda Tper che si è trovata a gestire circa 2.200 bonus trasporti al giorno negli sportelli di via Marconi e dell’Autostazione, "numeri molto superiori rispetto a quelli di una campagna abbonamenti. Un afflusso straordinario che si è riversato sulle biglietterie", spiega l’azienda.

Il motivo? A Bologna il bonus trasporti è utilizzabile da mercoledì scorso e la ripartenza dell’agevolazione, "sovrapposta alla fine del mese – scrive Tper in una nota – ripropone scenari purtroppo già visti. Tantissime persone si accalcano per poter consumare il bonus direttamente allo sportello. E moltissimi scelgono di rimanere in fila nonostante venga loro consegnata la contromarca del sistema eliminacode pensato proprio per evitare all’utenza di essere obbligata a rimanere sul posto".

Allo stesso modo, "tantissime persone preferiscono lo sportello anche se è attiva una procedura online", segnala l’azienda. In ogni caso, "le biglietterie che lavorano a pieno regime hanno avuto un rafforzamento sia in termini di personale che di orario di apertura e stanno lavorando al limite della loro potenzialità", spiega l’azienda. Di fronte a questo impegno, Tper assicura di aver messo in campo "tutte le contromisure possibili", a cominciare dal fatto che gli utenti interessati a pratiche diverse dal bonus sono stati convogliati sul punto Tper della stazione centrale di piazza Medaglie d’oro. Inoltre, "è stato predisposto tempestivamente un sistema di prenotazioni online per accedere agli sportelli senza code. Inutile dire che tutti i posti disponibili e prenotabili sono stati ‘bruciati’ in pochi minuti", racconta la società. Il personale di Tper, "in alcuni casi anche coadiuvato dalle forze dell’ordine", ha lavorato fin dalla primissima mattina di venerdì "per cercare di dare ordine alla fila e di consentire in particolare alle persone fragili di attendere il proprio turno sedute".