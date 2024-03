Caos Porrettana. Il ministero convoca Rfi

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accende un faro sui disagi della linea ferroviaria Porrettana, dopo le denunce pubbliche dei pendolari su ritardi e cancellazioni che si susseguono da mesi. Il viceministro Galeazzo Bignami ha infatti convocato Rfi per chiedere conto degli interventi programmati e da programmare per riportare il servizio a livelli accettabili e l’incontro dovrebbe avere luogo entro la prossima settimana. "Si è già svolta una riunione a livello territoriale a cui io non ero presente – spiega Bignami – e nella quale sono stati illustrati gli interventi manutentivi per il potenziamento dell’infrastruttura, che evidentemente presenta delle inadeguatezze che si scaricano sugli utenti. Confido entro pochi giorni di avere un quadro completo di ciò che deve essere fatto sulla linea". Rfi ha annunciato, nell’incontro di giovedì con la Regione, il calendario delle manutenzioni straordinarie e di quanto verrà messo in campo nei prossimi mesi per migliorare la qualità del servizio.

"Vanno bene gli interventi – sottolinea il viceministro delle Infrastrutture – fermo restando che l’obiettivo da realizzare è la minimizzazione dei danni per gli utenti, con azioni che vanno messe in campo anche da Tper, dal momento che non mi sembra che ci sia piena capacità di di operare in questo senso. Sicuramente, un intervento di infrastrutturazione e potenziamento della linea serve, posto che da tanti anni non è stata aggiornata perché c’è stata una distrazione da parte di tutti gli enti, anche territoriali". Che i margini di tolleranza siano esauriti è apparso chiaro anche nella riunione di giovedì in Regione, quando l’assessore Andrea Corsini ha definito "vergognosa" la situazione.

Da parte sua, Rfi ha portato al tavolo 8 milioni di investimenti da aprile ad agosto "per interventi di manutenzione straordinaria di quella infrastruttura, di cui 5,2 milioni per la tratta emiliana della linea". Fra gli interventi previsti, ha sottolineato l’azienda, "anche il rinnovo completo della linea di alimentazione elettrica dei treni che, in questa prima fase, interesserà il tratto fra Vergato e Pioppe di Salvaro". Secondo i dati di Rfi, sul versante emiliano circolano mediamente 54 treni al giorno: "Nel 2023 il 93,8% delle corse Bologna - Porretta e il 97,7 di quelle fra Bologna e Marzabotto è arrivata a destinazione in orario". Numeri contestati dal Comitato degli utenti: "Le percentuali di puntualità – scrive il portavoce Valerio Giusti – sono relative esclusivamente ai treni circolanti e non tengono conto delle continue soppressioni che risultano nascoste da questa statistica".