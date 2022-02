Bologna, 8 febbraio 2022 - "Se le forze dell’ordine non sono in grado di contenere quello che accade sotto casa loro, come potranno rispondere quando si chiede di intervenire per situazioni più gravi? Come risponderanno al problema delle baby gang, alle sparatorie in pieno giorno? Le parole del questore lette ieri suonano come una resa incondizionata, inaccettabile". Il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami va giù durissimo su quanto accaduto in via del Pratello, sotto le finestre del commissariato Due Torri San Francesco, e in particolare sulle parole, a commento del compleanno estemporaneo a tutta techno, pronunciate domenica dal questore Isabella Fusiello e ieri dal sindaco Matteo Lepore.

Caos movida a Bologna, ecco il piano

Onorevole Bignami, il questore ha detto che non ha intenzione di militarizzare la città.

"Ecco, già la parola ‘militarizzare’, che evoca fatti drammatici, come i carri armati in piazza Verdi e l’uccisione di Francesco Lorusso, non è la più appropriata da usare nella nostra città. Ma tra la ‘militarizzazione’ e il nulla, c’è uno spettro infinito di risposte di prevenzione che devono essere garantite ai cittadini, che invocano tranquillità e sicurezza. E che devono essere ascoltati".

In via del Pratello sabato c’era una gran confusione, un copione che si ripete più o meno ogni weekend.

"Quello che è inaccettabile, al di là del disturbo alla tranquillità dei residenti, è che, in questo momento dettato dalle regole rigide di una pandemia, si usino due pesi e due misure. Le discoteche sono chiuse, perché gli assembramenti generano contagi; gli esercenti sono controllati costantemente e sanzionati a ogni minimo sgarro; e poi si permette, minimizzandola, una gazzarra come quella vista in via del Pratello? Senza una mascherima, senza la minima distanza di sicurezza? Non va bene".

Ma non si può intervenire con la forza per sgomberare i ragazzi.

"Lo sgombero in questa situazione è l’extrema ratio. Ma prevenire assembramenti è possibile, anche perché inviare dieci auto della polizia su una cosa simile vuol dire sfornire la città di pattuglie per il controllo del territorio. Ma neppure si può far finta di niente. E poi i cittadini che segnalano sempre situazioni di irregolarità e degrado, se non vedono una risposta vedono svilito il proprio ruolo".

Ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese su quanto accaduto al Pratello.

"Certo, ci aspettiamo risposte, per capire chi è complice di questa situazione. Perché questa non è certo la strada per la sicurezza che seguirà il prossimo governo di centrodestra che verrà eletto"