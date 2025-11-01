Caos sfratti, Casini fa il mediatore: "Stop agli scontri ideologici. Comune e Stato lavorino insieme"

"Mi dispiace quando vedo che a Bologna su tutte le questioni spunta uno scontro di carattere ideologico: in alcune circostanza va benissimo, ma in altre, penso alla casa, non ci può essere una contrapposizione tra Stato ed enti locali". Pier Ferdinando Casini, ieri sotto le Torri per lanciare la proposta di legge sulla cancellazione del tetto per il 5 per mille, torna sul tema dell’emergenza abitativa, dopo lo sfratto di via Michelino, il caso di via Don Minzoni e l’intesa raggiunta tra il Comune e le famiglie occupanti.

Per il senatore, eletto con il Pd, questioni calde come questa "non vanno lette con le lenti della propaganda". Entrando nel merito dell’occupazione di via Don Minzoni e della bufera politica tra destra e sinistra, prova a mediare: "L’esigenza della legalità è sacrosanta, ma non va sottovalutato il diritto alla casa che ogni cittadino dovrebbe avere. Per cui bisogna che si faccia di più, governo ed enti locali, per le persone che non riescono a trovare un’abitazione".

In sintesi, continua Casini, "è giusto trovare una collocazione a chi non ha casa", ma "chi occupa non può avere corsie preferenziali rispetto ai poveracci che non vanno ad occupare". Morale: la richiesta di legalità, ma anche la necessaria solidarietà per chi si trova senza casa sono due questioni "giustissime ma non possono diventare oggetto di una battaglia degli uni contro gli altri. La sfida della politica è quella di conciliare, non di dividere", dice l’ex presidente della Camera. Sulle mancanze del governo lamentate dalla sinistra, il senatore punta il dito non solo su questo esecutivo, ma anche su quelli passati che "non hanno fatto quello che in altri momenti veniva fatto". Il riferimento è al "il piano casa di Fanfani che portò milioni di persone a risolvere le proprie esigenze abitative", chiude Casini.

ros. carb.