Caparra per il nido, la protesta dei genitori

Lista d’attesa ridotta a 19 bambini con la promessa di azzerarla entro l’anno e la brutta sorpresa di un deposito cauzionale di 100 euro in due dei quattro asili gestiti in convenzione da cooperative di servizi. Lunedì riaprono i sette asilo nidi di Casalecchio e nei giorni scorsi il sindaco Matteo Ruggeri ha incontrato i genitori del nido Don Fornasini per un benvenuto alle famiglie che hanno iscritto per la prima volta i loro figli ai servizi dell’infanzia. "Negli occhi delle famiglie c’erano emozione e qualche naturale timore, perché il nido non è solo un servizio, ma una comunità educativa che accoglie, accompagna e sostiene – ha commentato il sindaco al termine dell’incontro –. Per l’anno educativo che inizia abbiamo ricevuto 178 domande di iscrizione: oggi sono 19 i bambini in lista d’attesa, contro i 39 di giugno. Un risultato importante, frutto del dialogo con le famiglie, delle riassegnazioni e, soprattutto, di scelte concrete".

Lo scorso febbraio è stato infatti inaugurato il nuovo nido Zebri al quartiere Croce, dove saranno accolti 42 bambini, e fra essi anche alcuni piccolissimi, tra i 6 e i 12 mesi. Ed è proprio fra i genitori di questo nuovo asilo che si sono levate le critiche per la richiesta, da parte del gestore, di un deposito cauzionale di 100 euro per ogni bambino iscritto. "All’atto della conferma di iscrizione nella lettera c’era questa richiesta di 100 euro a garanzia di non si sa cosa. Di questi tempi anche una spesa aggiuntiva di questo importo non è indifferente per una famiglia", hanno osservato alcuni genitori. Dopo una sorpresa iniziale il sindaco ha spiegato che si tratta di una richiesta impropria. Questa sorta di caparra risulta infatti applicata da alcuni anni dal solo asilo Meridiana.

"Il gestore dell’asilo Meridiana (Coopselios) è lo stesso dell’asilo Zebri e per un errore la stessa lettera è stata inviata alle famiglie con bambini in entrambi gli asili – hanno poi precisato dal Comune –. Si tratta appunto di un errore. Per i bambini dello Zebri i 100 euro non sono dovuti". Così come non sono dovuti per gli altri sei asili comunali, anche se non si esplicitano le ragioni di questa differenza. Per quanto riguarda invece il totale di iscritti va anche notato che come effetto del calo delle nascite e dei costi da sostenere, le domande di iscrizioni al nido sono diminuite del 23 per cento rispetto allo scorso anno scolastico. Erano 230, oggi se ne contano 178. Anche questo dato spiega il calo drastico delle liste di attesa: da 81 dello scorso anno agli attuali 19. "Un risultato che conferma l’importanza dei nostri investimenti. E comunque confidiamo di azzerare la lista entro la fine dell’anno" dichiara il sindaco.

Gabriele Mignardi