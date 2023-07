Capecchi, sempre al fianco della classe operaia italiana

Il sociologo Vittorio Capecchi (foto), studioso che nelle sue ricerche ha combinato l’economia, la matematica e la sociologia, indagando le lotte operaie, la salute in fabbrica e il malessere sociale, è morto all’età di 84 anni. Era professore emerito dell’Unibo, dove ha insegnato sociologia e sociologia del lavoro. Nato a Pistoia il 28 novembre 1938, Capecchi si laurea in economia nel 1961 alla Bocconi e nel 1975 diventa ordinario di sociologia a Scienze della formazione, all’Alma Mater, insegnava dal 1968. Negli ultimi anni, prima del pensionamento, dirige il master ‘Tecnologie per la qualità della vita’ all’Unibo, facendo ricerche comparate in Cina e Vietnam. Negli anni ‘60 a New York Capecchi studia sociologia matematica, ha rapporti con la radical sociology e con la Monthly Review, che si concretizzano, nel 1970, in una presa di posizione radicale sulla metodologia sociologica. In quell’anno, infatti, il sociologo si presenta a Claudio Sabattini della Flm (Federazione lavoratori metalmeccanici) per mettersi "al servizio della classe operaia".

Nel 1973 assume l’incarico di direttore responsabile dell’Ufficio Studi della Flm (mantendolo fino allo scioglimento, nel 1984) e all’interno dell’organizzazione conosce Adele Pesce (segretaria della Flm Emilia-Romagna), che diventerà la sua compagna. La sua lunga e poliedrica storia intellettuale è segnata da due costanti e fondamentali interessi: le discipline economiche e sociali e la matematica, che si sono tradotte nella fondazione e direzione delle riviste Quality and Quantity e Inchiesta.