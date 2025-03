Capire che ‘Questo non è amore’. La polizia in piazza XX Settembre

In una piazza che si sta cercando di recuperare al degrado, una campagna per sensibilizzare chi subisce violenza a chiedere aiuto. La polizia, con lo stand di ‘Questo non è amore’, ha occupato ieri uno spazio di ‘Piazza XXL’, il contenitore di eventi gestito da Ascom in piazza XX Settembre, nato proprio dalla volontà del Comune di recuperare questa zona della città, per troppo tempo ostaggio di spacciatori e sbandati.

Il connubio, nel giorno della Festa delle Donne, è stato accompagnato da una splendida giornata di sole, che ha visto molte persone passeggiare nella piazza, prendere i volantini realizzati dalla polizia, informarsi con gli agenti sulla campagna informativa. "Una tappa importante che ormai si ripete già da diversi anni, a conferma della particolare sensibilità che le pubbliche istituzioni, la polizia in particolare, dimostrano verso i reati commessi nei confronti delle donne", ha il vicario del questore Amedeo Pazzanese. Tra gli strumenti messi in campo dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno c’è anche l’ammonimento, che sta dando risultati. "A fronte degli oltre 90 ammonimenti applicati da marzo ’24 a marzo del ’25, c’è stato un solo caso di recidiva. Quindi lo strumento della prevenzione e della sensibilizzazione funziona, ma non bisogna abbassare la guardia e noi non lo faremo", rimarca Pazzanese. In piazza anche l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid e il vicepresidente di Ascom, Medardo Montaguti. "Nella giornata internazionale delle donne – dice Madrid – è importante che questa iniziativa della polizia si svolga proprio qua, in un luogo che siamo riusciti a rendere di nuovo vivibile, segno di grande collaborazione tra le istituzioni. Teniamo tutti al destino di questa piazza e parlare qui di violenza di genere, di strumenti di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne, è molto importante".