Capire il presente attraverso la Storia

Un nostro compagno preferisce per le sue letture libri che parlano di storia. Molti tra noi sono appassionati a questa materia: leggiamo, rileggiamo e, mentre studiamo, ci confrontiamo e siamo soddisfatti e fieri di conoscere.

In quinta si studia la storia antica: scopriamo concetti come filosofia, democrazia, repubblica, politica e capiamo che sono validi e ’potenti’ anche oggi. Alcuni compagni di classe hanno letto libri che riguardano la Shoah: ’La stella di Andra e Tati’, ’L’amico ritrovato’.

Quando leggiamo argomenti come questi che ci fanno riflettere e soffrire, è fondamentale condividere con gli adulti. Una raccomandazione: i libri di storia per la scuola devono essere scritti con linguaggio chiaro e specifico. Autori, non usate sinonimi impossibili: noi ragazzi dobbiamo capire!

Ricordiamoci che la Storia ci prepara al presente ed un compagno di classe dice che "cambia il futuro".