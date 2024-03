Capire le Parole: incontri in Cantina

Guido Barbujani, Luciano Floridi, Nicola Grandi, Lino Guanciale, Alec Ross, saranno i protagonisti della terza edizione della rassegna ’Lo spazio della parola. Aperitivi filologici’ che si tiene alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella. Ideata e curata da Francesca Florimbii (docente di Filologia della Letteratura italiana all’Alma Mater), torna ad approfondire l’uso sapiente ed etico della parola. "Nell’era della comunicazione totale e totalizzante – afferma la curatrice – diventa più che mai importante una riflessione sul valore, le origini, gli usi, i cambiamenti e il destino della parola nelle varie sfere: personale, sociale, storica, politica. Del resto Aristotele individuava nella parola (logos) e nella città (polis) le caratteristiche primarie dell’uomo". La scelta della Cantina rientra nella volontà di portare studiosi e intellettuali fuori dalle aule universitarie, in luoghi di grande frequentazione. Questo terzo ciclo avrà come tema ’Le Parole del Futuro’.

Si parte il 13 marzo sempre alle 18,30 (ora aperitivo insomma), con Alec Ross, consulente di Barack Obama, autore e professore presso la Business School dell’Università che guiderà in una riflessione sulla parola ’Cambiamento’. L’incontro successivo è fissato il 23 aprile, con Guido Barbujani, professore ordinario di Genetica all’Università di Ferrara e scrittore, che mediterà sulla parola ’Diversità’.

Nella seconda metà di maggio (ma la data è ancora da definire) sarà protagonista dell’incontro Lino Guanciale, attore tra i più noti e affermati del panorama nazionale, che discuterà della parola ’Percorso’. Il 6 giugno vedrà alla Cantina Bentivoglio Luciano Floridi, direttore del Centro sull’Etica digitale dell’Università di Yale e professore di Sociologia della Comunicazione presso all’Alma Mater, che tramite la parola ’Design’, si interrogherà sulle sfide dell’intelligenza artificiale. Chiuderà il ciclo, il 13 giugno, Nicola Grandi, direttore del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica e docente di Linguistica dell’Alma Mater, con alcune considerazioni sulla parola ’Cultura’. Per gli incontri occorre prenotare e ritirare l’invito in Cantina Bentivoglio.