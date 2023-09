Capitale della cultura. Rimini si candida: "Non siamo solo città del divertimento"

"Vieni oltre". Perché a Rimini, oltre alle spiagge, ai mille locali, al divertimento assicurato giorno e notte, c’è di più. C’è una Rimini che, tra i milioni di turisti che arrivano qui ogni estate, tanti ancora ignorano. È la Rimini romana del Ponte di Tiberio e dell’Arco d’Augusto, della domus del chirurgo (la piccola Pompei venuta alla luce pochi anni fa) e di un anfiteatro grande quasi come il Colosseo. La Rimini del Tempio Malatestiano, uno dei gioielli del Rinascimento, e di Castel Sismondo, dove ammirare il Museo Fellini. Una città che ha fieramente ricostruito il suo teatro, il Galli, capolavoro ottocentesco tenuto a battesimo dalla prima dell’Aroldo di Giuseppe Verdi e poi devastatato delle bombe. E che adesso, altrettanto fieramente, si candida a capitale italiana della cultura del 2026.

L’altra sera la grande festa che ha ’accompagnato’ la cerimonia della candidatura. Una festa con migliaia di persone, che hanno riempito il teatro, le piazze, i musei (rimasti aperti, per l’occasione fino a tardi). E quello slogan scelto da Rimini per la candidatura, Vieni oltre, che dice già tutto. Perché non è solo un modo di dire, tra i riminesi. È l’invito a scoprire una Rimini diversa dall’immaginario collettivo. Una Rimini che, come dice lo scrittore (riminese doc) Marco Missiroli, "vuole guardare oltre, al futuro, all’avvenire".

Non sarà una sfida facile, per Rimini. Questo no. Dovrà vedersela con tante e agguerrite concorrenti. Sedici i dossier di altrettante città e territori, arrivati sul tavolo del ministero alla Cultura. Spiccano tra le candidature quelle presentate da L’Aquila, Treviso, Lucca. Ma Rimini non si sente inferiore a nessuno. E ha messo sul piatto della sua candidatura i grandi investimenti fatti negli ultimi anni per l’arte, la cultura, l’istruzione. Quasi 80 milioni investiti dal 2011 a oggi, di cui 36 per i lavori che hanno consentito di riaprire (dopo 75 anni) il teatro Galli, 16 per il Museo Fellini. E spenderà altri 10 milioni, nei prossimi anni, per altri luoghi della cultura e della storia, a partire dalla riqualificazione e dalla nuova campagna di scavi archeologici dell’anfiteatro romano.

"Non siamo più solo quelli del divertimentificio – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – Rimini ha un cuore antico e una storia importante". Una città che ha fatto rinascere il suo teatro e inaugurato due nuovi musei in pochi anni: dopo quello dedicato a Fellini il Part, la galleria di arte contemporanea con le opere della collezione di San Patrignano. Tutti investimenti che fanno parte del – corposo – dossier di 64 pagine, consegnato al ministero. Numeri e persone, perché Rimini può anche contare sul sostegno convinto della Regione e di tanti sindaci dell’Emilia Romagna. Basterà a far passare il messaggio che Rimini può diventare capitale italiana della cultura? Basterà a far capire che Rimini non è più (solo) quella "tra i gelati e le bandiere" come cantava Fabrizio De André? "Non sappiamo come andrà a finire, ma di una cosa sono già certo – dice Sadegholvaad – Vedere l’altra sera il teatro pieno per la presentazione del dossier, condividere il palco con gli amministratori della Romagna, poi uscire e trovare tutte quelle persone nelle piazze, per le vie del centro, nei musei, vederle cantare e ballare è già stata una vittoria".