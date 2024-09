Capitan Belinelli carica i tifosi: "Pronti a rendervi orgogliosi"

Sono circa un migliaio i tifosi della Virtus che si sono recati nei padiglioni della Fiera per assistere alla presentazione della nuova squadra.

Oltre che essere una formazione ringiovanita rispetto a quella precedente, sembra essere anche più massiccia.

In ogni caso, nella sfilata sul palco tutti ricevono parecchi applausi. "Siamo carichi per una stagione che sarà molto lunga – spiega il capitano Marco Belinelli –. Vogliamo creare un bel gruppo, sappiamo che le aspettative sono alte, ma noi vogliano rendere orgogliosi i nostri tifosi. L’anno scorso non sono arrivati risultati entusiasmanti, ma il clima che si era creato tra squadra e tifoseria è stato qualcosa di unico, quindi vogliamo fare bene per rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Il microfono passa poi al coach bianconero Luca Banchi. "La nostra è una squadra ambiziosa – a parlare è il tecnico grossetano –, piena di personalità, che non deve essere spaventata dal dover soddisfare un pubblico così esigente, abituato a grandi vittorie. Il sapore in agrodolce della passata stagione deve essere il motore di questa che sta per partire. Chi c’era l’anno scorso ha il desiderio di far meglio, mentre i nuovi portano entusiasmo. Intanto lavoriamo sodo in palestra per esprimere la migliore squadra possibile che vogliamo esssere. Il nostro obiettivo è rendervi orgogliosi. Ai nostri tifosi chiedo di sostenerci come hanno sempre fatto. Voi che siete qui avete la Virtus sotto la vostra pelle e noi vogliamo continuare questo connubio tra noi e voi. Spero che questa passione ed entusiasmo siano alimentati dalle nostre vittorie e dalla qualità delle nostre prestazioni".

ùDomani la squadra sarà impegnata nella quattordicesima edizione del torneo internazionale "City of Cagliari" che si disputerà nel capoluogo sardo. La Segafredo scenderà in campo alle 21 contro il Gran Canaria.

Massimo Selleri