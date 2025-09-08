Capitan Geraci illude, poi il Sasso finisce ko

L’esordio in campionato non porta bene al Sasso Marconi di Franco Farneti che, in vantaggio sul campo del Sangiuliano City grazie a una gemma del solito Geroni, viene rimontato dai padroni di casa grazie a una doppietta di Lupano. I gialloblù scendono in campo con grinta e determinazione e al 13’ riescono a sbloccare l’incontro: è lo specialista capitan Geroni, con un magistrale calcio di punizione dal limite, a non lasciar scampo all’estremo difensore Libertazzi. I padroni di casa non ci stanno e, al 18’, un colpo di testa di Battistini si spegne di poco alto sopra la traversa. È il preludio al pareggio che arriverà al 31’: Sartori lavora un gran pallone sulla destra e lo mette in mezzo per Lupano che, all’interno dell’area piccola, batte Celeste. A inizio ripresa, il Sasso spinge forte alla ricerca del nuovo vantaggio e, al 2’, un colpo di testa di Montanaro sfuma di un soffio fuori. Al 6’ ci prova Mazia con una pericolosa conclusione mentre un giro di orologio più tardi è un’incornata di Ghebreselassie a impensierire i locali. Al 20’ si fa vedere il Sangiuliano con un tiro di Tremolada neutralizzato da Celeste. Al 40’, la compagine lombarda riesce a completare la rimonta: è ancora Lupano, al termine di una bella manovra, a lasciar partire un bolide che si infila all’angolino fissando il punteggio sul 2-1.

Nicola Baldini