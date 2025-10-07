Perché il capo della polizia Vittorio Pisani oggi è a Bologna

Bologna, 7 ottobre 2025 – E’ atteso anche Vittorio Pisani, il capo della polizia, sotto le Due Torri, dove è prevista questa sera una mobilitazione pro Pal ad alta tensione, organizzata da Giovani Palestinesi.

Una manifestazione che si svolgerà, nonostante il divieto con provvedimento del questore Antonio Sbordone, dalle 19.30 in piazza del Nettuno, nel secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre al popolo israeliano.

La visita di Pisani pare fosse già programmata ed è mirata all’incontro con gli agenti feriti nelle proteste e negli scontri degli ultimi giorni nelle piazze italiane.

L’arrivo a Bologna segue quello a Milano, dove il capo della polizia è andato per lo stesso scopo.

Chi parteciperà alla manifestazione

Questa sera, alla manifestazione indetta da Giovani Palestinesi, oltre agli organizzatori, è prevista la partecipazione di alcuni collettivi studenteschi che hanno già annunciato la loro adesione. Tra loro, attivisti e attiviste di Cua, Cambiare Rotta e Osa.

In più, non è escluso che possano arrivare alla mobilitazione alcune anima delle frange anarchiche e che si unisca la manodopera dei ‘maranza’, già protagonisti la scorsa settimana di una guerriglia nella zona della stazione, dal piazzale dello scalo fino a piazza XX Settembre e via Indipendenza.

Potere al Popolo, invece, aveva già dato la sua adesione all’appuntamento di questa sera nella giornata di ieri.

Per questo, visti che i numeri sono ancora una incognita ma potrebbero crescere, la polizia schiererà un corposo servizio ordine: si prevedono almeno 160 operatori, tra carabinieri e agenti della Questura.