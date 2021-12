Bologna, 31 dicembre 2021 - Il bel tempo e la temperature mite di fine anno hanno incentivato i bolognesi a godersi l'ultimo pomeriggio del 2021 a passeggio e seduti ai tavoli all'aperto dei bar. E' stato un pomeriggio affollato, in centro a Bologna, in attesa della notte di San Silvestro. Tanta gente sotto i portici con le buste della spesa per preparare il cenone, per lo più a casa. Nei ristoranti tanti i posti a tavola lasciati vuoti. Poche le prenotazioni anche nei pub.

In centro i gestori sperano nel last minute mentre fioccano le disdette a causa del timore del crescere dei contagi coronavirus. Anche molti turisti, spiega un ristoratore, "hanno rinunciato a venire in città dopo le ultime disposizioni anti Covid che hanno limitato gli eventi pubblici".

In un hotel quattro stelle vicino alla stazione spiegano che nei giorni scorsi sono arrivate parecchie cancellazioni. "Ma all'ultimo abbiamo riempito. Abbiamo due strutture e siamo riusciti a dirottare tutto su una".