Capodanno 2023 in piazza a Bologna, sequestrati più di mille botti

Capodanno 2023 in Piazza Maggiore a Bologna, le foto

Bologna, 2 gennaio 2023 – Con i botti non si passa. Nella notte di San Silvestro sbarrato l’accesso a un centinaio di giovani che avevano fatto esplodere botti instrada nell’area della ‘T’. Solo una delle tante attività svolte dalla polizia in sinergia con le forze dell’ordine.

Oltre 10mila persone sul Crescentone, per un evento che non si vedeva da prima della pandemia. A sorvegliare la zona 200 agenti delle forze dell'ordine e 80 steward per impedire l’accesso di vetro e petardi .

Una festa che si è conclusa senza incidenti né momenti di tensione. Ciò è stato reso possibile, secondo il primo dirigente del servizio amministrativo della polizia, Vincenzo Frontera, grazie a una “perfetta sinergia” tra le forze di polizia locale, i servizi di steward, ma anche carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, vigili del fuoco, 118 ed equipaggi del reparto speciale, che hanno garantito controlli a tappeto su chiunque entrasse, anche tramite una postazione dall'alto gestita dalla polizia Scientifica.

Bloccati un centinaio di giovani

In particolare, ad un centinaio di giovani che poco prima avevano fatto scoppiare petardi e materiale pirotecnico in strada, nella zona di via dell'Indipendenza e Augusto Righi, è stato impedito l'accesso alla festa, nonostante avessero i ticket.

Sequestrati mille petardi

In tutto sono state verbalizzate 10 persone e sequestrati mille petardi. Sequestrate anche diverse bombolette spray. Per raccogliere i rifiuti prodotti nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio Hera, Brodolini e il Consorzio Ecobi hanno messo in campo oltre una cinquantina di persone che, con 18 mezzi, hanno raccolto 6 quintali di vetro e 70 quintali di rifiuti indifferenziati nelle sole zone interessate dai festeggiamenti.

Una stanza per sorvegliare la piazza

Sempre nella notte di San Silvestro è stata anche allestita – assieme alla polizia scientifica – una speciale stanza per sorvegliare dall’alto piazza Maggiore e vigilare su eventuali episodi di irregolarità.