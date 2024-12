Capodanno al Cassero

La serata del 31 dicembre “Ride bene chi ride l’ultimo” al Cassero Teatro Comunale, per la rassegna ‘Risate al Cassero’ nata nel 2012 con la formula di un parterre di comici Zelig, è diventato un evento cult per gli amanti della comicità bolognese. "Preparatevi a una serata indimenticabile – affermano gli organizzatori -: alla conduzione di Marco Dondarini si aggiungerà Davide Dalfiume e arriveranno ospiti il comico romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol. Quattro comici che daranno vita a una vera e propria kermesse ricca di risate e divertimento per iniziare il nuovo anno con serenità. Un’edizione speciale pensata per rendere il Capodanno 2024 un evento unico e spensierato!".

Al termine dello spettacolo, la festa proseguirà nell’area all’esterno del Cassero con brindisi e panettone offerti da Pro Loco con la collaborazione degli Alpini di Castel San Pietro Terme e allo scoccare della mezzanotte prenderanno il via i fuochi artificiali dal Cassero.

Info e prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS dalle 18 alle 20 cell. 353 4045498 o tel. 0542 43273.