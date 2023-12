Capodanno blindato sotto le Torri. Pronti anche i reparti antiterrorismo

Tutto pronto sotto le Due Torri per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza. Anche quest’anno il Comune ha emanato l’ordinanza che vieta alle attività all’interno dell’area di Piazza Maggiore la vendita "per asporto e la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in contenitori di vetro o lattina" dalle 18 di domani alle 8 del primo gennaio. Il divieto si applicherà anche alle attività che si trovano nelle vie de’ Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D’Azeglio fino all’intersezione con via Farini, piazza del Nettuno e piazza Re Enzo, via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugo Bassi limitatamente alla zona dei T-Days. Inoltre, le attività all’interno dell’area delimitata dalle transenne, che oltre a piazza Maggiore comprende una parte di via de’ Pignattari, "devono rimuovere gli arredi mobili dei dehors, sempre dalle 18 di domani alle 8 del primo gennaio". Resta invece fruibile normalmente l’ingresso al cinema Modernissimo, in piazza Re Enzo, che per l’ultimo dell’anno propone il cult ’The Rocky Horror Picture Show’.

Infine, nell’area dei festeggiamenti, nella stessa fascia oraria, è vietato introdurre bombolette contenenti spray urticante e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina. Non solo, dal 24 dicembre è già in vigore – e lo rimarrà fino al 7 gennaio – l’ordinanza che stabilisce il divieto di scoppi di petardi o fuochi d’artificio nelle aree pubbliche. Domani l’ingresso in piazza Maggiore sarà consentito a partire dalle 21.30 con controlli nei due accessi da piazza Nettuno e via dell’Archiginnasio, con un pubblico che non potrà superare le ottomila persone.

Come da tradizione, poi, alla mezzanotte di domani brucerà sul Crescentone il Vecchione d’artista, progettato quest’anno dall’illustratore e fumettista Igort. In città e in periferia non mancherà infine una massiccia presenza di forze dell’ordine: Capodanno blindato quindi, con polizia, carabinieri e vigili che saranno impegnati a prevenire, durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2024, problemi di sicurezza pubblica. Occhi puntati e massima attenzione rispetto alla minaccia attentati, motivo per cui verranno schierati anche reparti antiterrorismo pronti a intervenire laddove si registrassero delle situazioni ad alto rischio.