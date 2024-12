Capodanno Bologna: piazza Maggiore accoglierà 9.000 persone per la festa di San Silvestro

’Cresce’ la folla di Capodanno: la piazza sarà pronta ad accogliere più persone dell’anno scorso. La sera del 31 dicembre, infatti, per la grande festa in programma allo scoccare della mezzanotte, la capienza massima consentita sarà di novemila persone in contemporanea (l’anno scorso era stata di ottomila presenze).

Questa la principale novità della notte bolognese di San Silvestro, emersa ieri mattina dalla riunione tra Prefettura, Comune e organizzatori della festa. È stato esaminato a livello tecnico tutto l’impianto dell’organizzazione. Il giorno precedente c’era stata la commissione vigilanza sui pubblici spettacoli: si è preso atto dei verbali della commissione e lo scenario che si profila è identico a quello dello scorso anno, fatta eccezione appunto per un aumento delle persone in piazza Maggiore. Tutta l’area della festa sarà transennata e protetta, e ci sarà il contapersone già sperimentato in passato.

Piazza del Nettuno servirà da ’zona di sfogo’ per la folla e comunque sarà anch’essa ’protetta’. Per la musica, saranno allestiti dj set. Sarà posizionato il palco e al centro, sul crescentone, il Vecchione (questa volta rappresentato da una fenice trans, realizzata dall’artista Fumettibrutti), con il tradizionale rogo, a simboleggiare l’addio al vecchio anno appena trascorso.

In campo 100 steward dell’organizzazione (la Magnum), ai varchi saranno disposte le forze dell’ordine, oltre ai vigili del fuoco con una presenza importante. Ci saranno quattro ambulanze con posto medico avanzato nei quattro punti della piazza, agli angoli, da dove potranno poi defluire velocemente nel caso di necessità. L’organizzazione, collaudata l’anno scorso, quest’anno è stata perfezionata.

Si tenterà di fare in modo che non si creino situazioni di disturbo o fastidio a quanti staranno festeggiando in piazza. Se ci saranno ancora i ragazzini che all’esterno della piazza, all’incrocio con via Indipendenza, si divertiranno a lanciare petardi, si proverà a intercettarli in tempo e ad allontanarli dalla zona di festa. Nei prossimi giorni usciranno le ordinanze del Comune sui divieti di bottiglie e fuochi artificiali.

Non solo il Capodanno. Attezione massima per tutto lo svolgimento delle festività natalizie e soprattutto per il Giubileo. Il 29 a Roma ci sarà l’apertura della Porta Santa e così in tutte le diocesi. A Bologna, la processione partirà da San Petronio per arrivare alla cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. Controlli specifici, in questo periodo, saranno svolti anche sulle attività ricettive, come i Bed and breakfast, con la verifica degli ospiti che andranno a stare nelle strutture cittadine.

Chiara Gabrielli