Capodanno al lavoro a Bologna: le centrali operative al servizio della città

Bologna, Vigili del fuoco al lavoro la notte di Capodanno (FotoSchicchi)

Bologna, 1 gennaio 2023 – Nottata di lavoro per le centrali operative della città. Poliziotti, carabinieri, operatori del 118 e vigili del fuoco hanno brindato in strada o nelle sale rispettive sale operative, rispondendo a decine di chiamate dei cittadini e garantendo la sicurezza anche nella notte di festa. In Questura ha fatto capolino, assieme al questore Isabella Fusiello, anche il sindaco Matteo Lepore, per un augurio agli agenti.