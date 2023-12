Capodanno, ci siamo. Ecco cosa c’è da sapere

Manca pochissimo ai festeggiamenti per la notte di Capodanno in piazza Maggiore. Per l’occasione, la Questura ha intensificato i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti saranno presenti a ogni varco di accesso della piazza, dove è previsto un numero massimo di 8.000 persone. La polizia, nel ricordare che non sarà consentito portare bombolette di spray urticanti e qualsiasi bevanda in vetro o lattina, raccomanda ai presenti di evitare di indossare catenine o altri monili al fine di prevenire il rischio di furti o rapine.

Saranno 150 gli agenti presenti sul territorio, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, in piazza e nelle aree limitrofe. Saranno inoltre attivate particolari misure antiterrorismo: le vie Ugo Bassi, Indipendenza e Rizzoli saranno chiuse come di norma per le giornate dei T-Days e verranno presidiate sia dal personale di polizia locale che dalle pattuglie delle forze dell’ordine. Presenti anche equipaggi specializzati della polizia e dell’Arma. Sono stati poi potenziati, con l’ausilio dei militari dell’Esercito, i servizi di controllo alla stazione, nei principali caselli autostradali e nell’area dell’aeroporto Marconi.

Passando al programma per salutare il 2023, la serata di stasera in piazza Maggiore comincerà intorno alle 22 con il dj-set en travesti del duo Nina’s Drag Queens, basato su una selezione musicale che farà scatenare la piazza, con grandi classici della disco-music, revival, rock, elettronica e remix. Dopo il rogo del Vecchione – realizzato quest’anno dall’illustratore e fumettista Igort –, allo scoccare della mezzanotte la festa proseguirà con la ’Serata spaccatacchi’ condotta da Demetra e Desirée delle Nina’s Drag Queens, fino all’1.30 del primo gennaio.

L’ingresso in piazza sarà consentito dalle 21.30 di oggi, con controlli nei due accessi da piazza Nettuno e via dell’Archiginnasio, mentre saranno quattro le uscite: si potrà defluire anche da via IV Novembre e Piazza Re Enzo. Riservato ai disabili l’accesso da Via IV Novembre per raggiungere l’area a loro dedicata, sul sagrato di San Petronio.

Chi avrà deciso di passare la sera di Capodanno al Modernissimo, potrà accedere al cinema dal solito ingresso all’angolo tra via Rizzoli e piazza Re Enzo. Il primo giorno dell’anno, infine, sarà consegnato e diffuso alla città il ‘Discorso d’artista’, affidato per il 2024 alla poetessa Mariangela Gualtieri.

c. c.