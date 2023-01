Capodanno, la piazza si è accesa Il sindaco: "Formula promossa"

di Nicoletta Tempera

Due anni dopo, la piazza è tornata a brillare. E pace se il Vecchione - realizzato dal collettivo Parasite 2.0 - ha fatto un po’ fatica ad accendersi: la festa non è mancata, la musica nemmeno e c’è stato spazio persino per riflettere, con il ‘discorso d’artista’ di Alessandro Bergonzoni. Piazza Maggiore, come elaborato nelle riunioni per l’ordine pubblico, poteva accogliere al massimo diecimila persone, con lo spazio sul Crescentone lasciato libero per il falò ben augurante di inizio 2023. E tante ne sono arrivate, in una serata che è stata caratterizzata da allegria, qualche bicchiere di troppo - una trentina le persone che si sono presentate ai punti di primo soccorso allestiti dal 118 - e un paio di situazioni che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

In ogni caso il bilancio complessivo è stato più che positivo, come anche testimoniato dal sindaco Matteo Lepore che ieri sui social ha diffuso la foto di una piazza Maggiore gremita da oltre 10mila persone, un’immagine diventata virale sul web. "Un festa riuscita e una grande partecipazione – ha dichiarato nel primo giorno dell’anno Lepore –. Bene anche il debutto dei bus notturni, da subito molto utilizzati. Voglio ringraziare le tante persone che hanno lavorato alla riuscita del Capodanno, dalle forze dell’ordine al personale comunale e delle altre organizzazioni, gli operatori sanitari e chi ha operato affinché questa mattina Bologna fosse pronta e pulita dopo i festeggiamenti. Un grazie particolare alla delegata Elena Di Gioia – ha concluso il sindaco –che ha ideato il nuovo format del Capodanno con il discorso d’artista, molto apprezzato e ascoltato".

Tornando alla cronaca e uscendo dal centro, il primo episodio si è verificato intorno alla mezzanotte e un quarto in via Mazzini, dove un filippino di 55 anni si è messo a sparare in aria. I residenti, preoccupati, hanno chiamato il 113 e quando la polizia è arrivata sul posto ha appurato si trattasse di una scacciacani, con tappo rosso. L’uomo però aveva con sé anche un coltello e 1,53 grammi di metamfetamina: è stato quindi denunciato per procurato allarme, spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

Venti minuti dopo, in piazza della Mercanzia, è stata invece segnalata una rissa: all’arrivo della pattuglia delle Volanti, in via Sampieri c’era la vittima, un ragazzo di 25 anni, appena soccorso dai sanitari del 118, per una ferita al collo. I poliziotti, dalla testimonianza di un amico del venticinquenne, hanno appurato che il ragazzo aveva appena tentato di dividere alcuni centroafricani che stavano litigando e uno di questi, con un coccio di bottiglia, lo aveva ferito al collo. Sul posto all’arrivo della polizia non c’era più nessuno degli aggressori. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità. I carabinieri sono invece intervenuti, sia in città che in provincia (a Molinella e San Giovanni in Persiceto), per soccorrere quattro minorenni che avevano abusato di alcolici, rintracciando anche i genitori di una ragazzina, che era stata ricoverata in una struttura privata senza documenti con sé. I militari dell’Arma hanno anche salvato due persone dal suicidio: una ragazza milanese, che si era tagliata le vene dopo aver litigato col fidanzato, con il quale trascorreva, in un hotel di via Boldrini, il Capodanno; e un ragazzo di San Lazzaro, che si era autolesionato in casa.

I militari hanno anche recuperato alcuni botti illegali e inesplosi. In tema di fuochi pirotecnici, sono stati una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco per incendi ai cassonetti o danni causati da petardi. I pompieri sono andati a spegnere anche il piccolo principio di incendio di un’auto in sosta davanti alla Procura, in via Garibaldi. Infine, un uomo si è presentato all’ospedale di Bentivoglio dopo essersi ferito, in maniera lieve, maneggiando un gioco pirico.