Caponetti e Puglisi Arte e moda unite a Palazzo Policardi e al Wp Store

L’arte e la moda a braccetto. Pietro Caponetti e Lorenzo Puglisi sono gli artisti che Wp - Lavori in corso presenta quest’anno ad Art City 2023, dal 3 al 5 febbraio. La rassegna Pitture, comprende la presenza a Palazzo Policardi (Piazza Minghetti 3) e l’allestimento delle vetrine del WP Store di via Clavature 4. Caponetti fa parte della generazione di artisti bolognesi (classe 1982) che ha al suo attivo partecipazioni a mostre a Bologna e a Milano (Palazzo Borromeo). Inizia annotando in disegni su taccuini ogni aspetto della vita che lo circonda, dalla scena artistica di New York, dove ha passato periodi di studio, alle colline di Montalcino. Qui entra ‘a bottega’ presso uno degli ultimi maestri restauratori, apprende l’arte dell’affresco e la tecnica dello strappo. Le opere nascono come affreschi su muro che poi vengono riportate sulla tela dove resta l’essenziale.

Puglisi, dopo le mostre e collaborazioni con gli Uffizi, la Biennale di Venezia 2022, e il dialogo con i grandi maestri del Rinascimento e del Barocco, espone opere emblematiche del suo percorso. Nato a Biella nel 1971, Puglisi manifesta una vena di sognante espressionismo nei suoi primi ritratti dagli incarnati nebulosi e ’non compiuti’ su tonalità grigio-soffuse. La sua ricerca si caratterizza per l’utilizzo diffuso di una tonalità nera con la quale crea uno sfondo di buio assoluto. Fiotti di luce definiscono i volumi. Wp, nata 40 anni fa, conferma la sintonia con la cultura, avendo ospitato nei propri WP Store nomi come Andrés Serrano, Pierre et Gilles, Nan Goldin, David LaChapelle, Filippo Scozzari, Tanino Liberatore, Massimo Josa Ghini, Marcello Jori, fotografi come Larry Fink, Douglas Kirkland, fino a Masao Yamamoto.