Capotreno aggredito da ragazzi senza biglietto nel Bolognese

Bologna, 24 febbraio 2025 – Aggredito un capotreno su un Regionale veloce nei pressi della stazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Assalito da una gang di ragazzi senza biglietto, il pubblico ufficiale è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia.

L’appello di Fit Cisl Emilia-Romagna

“È ora di finirla con i proclami e di mettersi all'opera per trovare delle soluzioni definitive. Insieme all'ovvio rafforzamento dei presidi di sicurezza, accedere ai binari delle stazioni, e quindi salire sul treno, deve essere consentito solo a chi ha il biglietto. Per questo bisogna installare i tornelli, e con essi anche porte che si aprono solo se si inserisce il codice del biglietto”, ha dichiarato Aldo Cosenza, segretario generale della Fit Cisl Emilia Romagna concludendo. “Le misure che si stanno adottando o sperimentando, dalla realizzazione della Control room a Bologna per monitorare le linee regionali e le stazioni fino ad arrivare alla sperimentazione sulle bodycam, vanno benissimo, tuttavia, visto anche che il numero delle aggressioni nelle stazioni non accenna a calare, è del tutto evidente come, al di là di questi meritevoli interventi, serva una precisa strategia complessiva che veda insieme, in maniera sinergica e coordinata, imprese di trasporto, Forze dell'ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio. Richiesta che la nostra organizzazione sindacale avanza da tempo e che ci ha portati a promuovere un documento unitario, redatto insieme agli altri sindacati, che lo scorso 6 febbraio è stato inviato al prefetto di Bologna. Ora aspettiamo un immediato riscontro che possa dare il via ad una vera svolta”.

Denti rotti dopo il pestaggio

Un grave episodio simile si è verificato il novembre scorso su un regionale della tratta Porretta Terme-Pianoro. Il capotreno ha chiesto il biglietto a un ragazzo che, non avendolo con sé, ha subito aggredito l’uomo sia fisicamente che verbalmente. Il pestaggio è stato violento: il capotreno di 53 anni è stato colpito più volte al volto con dei pugni ed è stato spinto sui sedili e a terra. I colpi al volto gli hanno costato la rottura di due denti.

Il controllore è stato poi aiutato da alcuni passeggeri, mentre il ragazzo è fuggito, ma è stato poi identificato qualche giorno dopo: era un 15enne di origine straniera.