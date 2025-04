Capotreno nel mirino dei ’maranza’. Aggredito in stazione con la bottiglia

Inseguito sul marciapiede della stazione da un ’maranza’ e aggredito con una bottiglia. L’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un ferroviere è avvenuto ieri pomeriggio, neanche a dirlo, allo scalo Garibaldi, dopo che il capotreno era stato accerchiato e minacciato a bordo da un gruppo di 7-8 giovanissimi, in apparenza minorenni. La scintilla è scoccata poco prima delle 18 a bordo del treno 90027 partito da Vignola e diretto a Bologna, su una delle linee più a rischio per gli operatori. Il branco ascoltava musica a tutto volume e beveva alcolici, disturbando gli altri passeggeri, che si sono rivolti al personale di bordo. Il capotreno si è a quel punto avvicinato chiedendo di abbassare il volume e tenere un comportamento più educato, ma la baby gang lo ha affrontato insultandolo e minacciandolo. Una volta giunti in stazione, il capotreno è sceso per chiamare il 113, ma uno dei ragazzi lo avrebbe inseguito a terra brandendo una bottiglia, con cui lo avrebbe colpito al collo, per poi dileguarsi a piedi, mentre sul posto si precipitava il personale della polfer. Ieri pomeriggio, infatti, a quanto risulta non era presente il servizio di ordine pubblico che nei fine settimana era stato predisposto nella zona dal comitato per l’ordine pubblico, dopo la scia di violenze da parte dei gruppi di ragazzi, soprattutto stranieri.

Dopo l’aggressione, il ferroviere ha rifiutato il trasporto del 118 all’ospedale e ha voluto concludere il turno riprendendo il treno fino alla stazione centrale di Bologna. "Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra solidarietà al capotreno – afferma il segretario provinciale del sindacato di polizia Sap, Tonino Guglielmi –. Più volte siamo stati invitati al comitato per l’ordine pubblico per affrontare questa situazione, ma appena abbassiamo la guardia ecco che il problema si ripresenta. Del resto, abbiamo sentito il capo della Polizia dire che bisogna diminuire i servizi di Op, ma poi i risultati sono questi".

Enrico Barbetti