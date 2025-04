Capozzi eletta sindaca dei ragazzi. Il baby consiglio: "Gite e tornei"

Eletto il consiglio comunale dei ragazzi a Gaggio Montano. È successo nella sala consiliare del municipio, quando il sindaco Giuseppe Pucci ha ufficialmente investito la neo sindaca Rossella Aurora Capozzi alla presenza dell’assessora alla scuola Marzia Brunetti e di tutti gli studenti delle due classi seconde medie del plesso locale dell’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto.

"Come ogni anno – racconta il sindaco – i ragazzi hanno eletto il loro consiglio comunale che sarà dotato di un proprio budget e che adotterà alcuni provvedimenti autonomi. Chissà che fra questi ragazzi non si celi la sindaca o il sindaco del futuro. Nel frattempo, in bocca al lupo ai miei giovani colleghi". Gli altri eletti sono il vice sindaco Mattia Pelle, Giada Nesti, Emini Sejo, Marco Picchioni, Federico Catani, Asma Fatach, Cristina Dominte, Daniel Lapenna, Marco Stan, Emma Menozzi, Elisa Petti, Lisa Struzzi, Giacomo Tamarri e Oscar Medici.

Molto sentite le elezioni scolastiche a cui hanno partecipato i 107 ragazzi delle scuole medie, invitati a scegliere fra ben quattro liste: Uniti per Gaggio Forever, la lista vincente, Tutti per Gaggio, UnitixGaggio e Gaggio un paese migliore. Fra gli obiettivi della squadra vincente la sistemazione di alcune aree scolastiche, della palestra e la trasformazione di parte dell’ ex Cottolengo in un centro giovanile. Poi sport e tempo libero: i ragazzi vorrebbero organizzare dei tornei pomeridiani e delle gite nel fine settimana con le loro famiglie. Per la realizzazione del programma dei ragazzi il Comune ha stanziato 500 euro.

Fabio Marchioni