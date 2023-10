Cappella a La Verna. Vince Bortone

Si è concluso il percorso che ha portato alla progettazione di una nuova cappella da realizzare nel bosco del Santuario francescano della Verna (Arezzo). Il vincitore del concorso per architetti, bandito dal Centro studi per l’Architettura Sacra della Fondazione Lercaro di Bologna e dalla Comunità dei Frati minori del Santuario della Verna è stato Emmanuele Bortone. Nei locali della Galleria Lercaro di via Riva Reno 57 la mostra di tutti i progetti presentati sarà visitabile fino al 19 novembre.