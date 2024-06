Cappelletti entra nella squadra del sindaco Falzone

Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, ha nominato la nuova giunta comunale. Il primo cittadino ha riconfermato gli assessori della giunta precedente in blocco con una novità: entra Simone Cappelletti (nella foto) con deleghe a Scuola e infanzia, Sport, Associazionismo e volontariato, Politiche abitative. Cappelletti è stato il candidato più votato della tornata elettorale.

Ha ottenuto 148 voti nel confermato gruppo di maggioranza ’Siamo futuro’. Il primo cittadino inizia quindi il suo secondo mandato amministrativo consecutivo firmando i decreti di nomina di coloro che per 5 anni saranno i compagni di viaggio nella nuova avventura politica. A Luca Gherardi, confermato vicesindaco, Clelia Bordenga, Maria Linda Caffarri e Maria Claudia Mattioli Oviglio, che mantengono con qualche correzione le stesse deleghe, si aggiunge dunque Simone Cappelletti. Il sindaco, come nel mandato precedente, tiene alcune deleghe: Sviluppo economico locale ed aree produttive, Rapporti con le aziende partecipate e le imprese del territorio, Pianificazione territoriale, Politiche di area vasta, Protezione civile, Sicurezza sociale urbana, legalità, Politiche per la bellezza.

"Come si suol dire – spiega Falzone –, squadra che vince non si cambia ma, aggiungo, si rafforza per dare risposta ai nuovi bisogni e vincere le sfide che ci attendono. Ho creato nuove deleghe perché in questi ultimi 5 anni è cambiato il mondo". Falzone si riferisce a Social innovation, Commercio e Agricoltura, Associazionismo e Volontariato, Politiche per il benessere degli animali. E ancora Coesione sociale, Gentilezza e Politiche per la bellezza.

p. l. t.