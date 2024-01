Car sharing a Bologna: in Corrente entra anche la Volvo Ex30

Bologna, 23 gennaio 2024 – Il car sharing di Tper si amplia e gli 82mila utenti del servizio potranno contare su un nuovo ingresso: nella flotta entra la nuova Volvo Ex30, mezzo totalmente elettrico a cinque posti, che dalla primavera sarà attivo sulle strade (a 30 all’ora) di Bologna.

Un progetto che promuove ancora di più la presenza di Corrente sul territorio. “La flotta si rinnova con la Volvo, un’occasione per presentare la nuova auto del servizio che opera sul territorio all’insegna della sostenibilità - afferma Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper -. È una scelta strategica che abbiamo fatto dal 2018 per lo sviluppo di un car-sharing totalmente elettrico. Nel rinnovo della flotta con questa partnership, abbiamo lavorato in ottica sostenibile non solo dal punto di vista delle emissioni, ma anche per la qualità della sicurezza e di tutte le tecnologie a servizio dell’utenza”.

In totale, saranno 300 le auto che arriveranno. “Questa è una condivisione di valori prima che di fornitura - commenta Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia -, basata su una scelta elettrica e sostenibile. Il car sharing è uno strumento che promuove la mobilità moderna. L’Ex30 è un suv full electric, auto riciclabile al 95%”. Il mezzo è dotato di diversi strumenti innovativi per garantire la sicurezza degli utenti. Tra questi, il Door Opening Alert e l’Adaptive Cruise Control.

Grande soddisfazione per l’amministrazione, visto che “non è un caso che l’auto si chiami Ex30 - sorride il sindaco Lepore -. Questa scelta è un modello di car sharing accogliente e sostenibile, che è un punto di condivisione. Vogliamo ridurre il numero di persone che utilizzano il proprio mezzo privato, entro il 2030, al 41%”.

Continua l’operazione Tper3, un vantaggio riservato agli abbonati mensili o annuali al trasporto pubblico locale, che possono usufruire di una promozione sia per auto che scooter a noleggio. I primi 41 minuti sono gratuiti per chi possiede un abbonamento al trasporto pubblico locale. “Non è un progetto che cala dall’alto, ma è nel piano di strategia - conclude l’assessore regionale Andrea Corsini -. Sembra un piccolo progetto, ma è grande per la mobilità sostenibile. Dobbiamo fare in modo che sempre più persone lascino l’auto a casa e utilizzino il trasporto pubblico, e per farlo servono mezzi nuovi”.