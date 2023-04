Car sharing nei quartieri Enjoy amplia il servizio

Estesa alle zone di Pilastro e di Borgo Panigale, l’area di copertura di Enjoy, il car sharing di Eni Sustainable Mobility. Con una copertura maggiore il servizio si amplia: i veicoli cargo cambiano modalità di noleggio e sono disponibili in stazioni dedicate. L’estensione dell’area di copertura Enjoy consente, a chi ha scelto di non utilizzare un veicolo di proprietà, di recarsi in car sharing anche nella zona di Pilastro dove si trovano punti di grande attrazione come Meraville Shopping Park, il più grande parco commerciale dell’Emilia Romagna e del Nord Italia; Fico, il parco tematico del cibo italiano e l’Hotel Cosmopolitan, un quattro stelle sostenibile che si rivolge alla clientela business che arriva a Bologna.

In città i veicoli cargo di Enjoy sono ora disponibili in modalità station based: questo significa che l’inizio e il termine del noleggio possono avvenire esclusivamente nelle Enjoy Cargo Station che si trovano all’interno delle stazioni di servizio Eni di via Massarenti, via de’ Carracci, via Masini, via Emilia Ponente e via Stalingrado e che sono indicate nella mappa sull’app o sul sito Enjoy. Nelle Enjoy Cargo Station è prevista la possibilità di lasciare in sosta gratuitamente il veicolo utilizzato per raggiungere la stazione per tutta la durata del noleggio del cargo. Dal suo arrivo a Bologna nel 2018, con circa 400.000 noleggi realizzati in città e una flotta attuale di oltre 200 veicoli tra auto e cargo, Enjoy ha reso il car sharing una soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli consente il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, e l’accesso gratuito alle principali Ztl della città.