"Cara giunta, cosi non va" La destra boccia il bilancio

Il bilancio del Comune di San Lazzaro, di cui si è discusso nell’ultimo consiglio comunale dell’anno, non ha convinto affatto l’opposizione di centrodestra che ha votato ‘contro’. "Pur comprendendo il momento di difficoltà e il lavoro svolto dagli uffici, non abbiamo potuto votare favorevolmente al bilancio comunale – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Sangiorgi –. Avremmo affrontato in maniera differente alcuni progetti enucleati nel Documento unico di programmazione. Se, da un lato, dobbiamo notare che l’indice di vecchiaia della popolazione è in aumento, dall’altro desta preoccupazione che il 39% dei nuclei famigliari sia rappresentato da un solo componente, il 30% da due componenti e solo il 17% da tre componenti. Questi due dati, letti insieme, ci fanno comprendere quanto ancora ci sia da fare da un punto di vista sociale per consentire a giovani coppie di rimanere a San Lazzaro e mettere su famiglia".

Il consigliere prosegue: "Riteniamo che in tema di sicurezza si debba fare di più, anche per rispondere alle legittime richieste della cittadinanza. In tema di politiche giovanili e sport siamo favorevoli alla riqualificazione degli impianti, ma ci auguriamo che San Lazzaro abbia impianti che siano il fiore all’occhiello della città, evitando problemi già riscontrati come allo Stadio Cevenini o alla Piscina Kennedy o al PalaYuri e questi sono solo alcuni esempi. In tema di edilizia residenziale pubblica immobili con profonda rabbia e rammarico dobbiamo prendere atto di un altro slittamento dei lavori sull’immobile di via Galletta 32, ribadendo che l’amministrazione dovrebbe maggiormente ‘tirar le orecchie’ (per non dire di peggio) ad Acer, che ad oggi non ha ancora consegnato il progetto definitivo".

Infine Sangiorgi aggiunge: "In tema di trasporti, mobilità e viabilità la nostra visione di città non è quella dell’attuale amministrazione: non riteniamo percorribili provvedimenti quali le zone a 20-30 chilometri orari o le pedonalizzazioni di alcune aree della città".

Zoe Pederzini