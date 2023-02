"Cara Marjane, grazie per la tua testimonianza Non sappiamo se saremmo capaci di perdonare"

"Cara Marjane, per capire l’attuale situazione politica in Iran abbiamo letto Persepolis, il tuo fumetto in cui vengono raccontati i fatti avvenuti in Iran dal 1979, che hai vissuto in prima persona. Da quell’anno il tuo paese è cambiato radicalmente. Nel racconto, parli anche della guerra tra Iran e Iraq, in cui molti sono state costretti a lasciare il paese, la famiglia e ricordi tutti gli iraniani che hanno perso la vita per difendere la propria libertà. Dici che si può perdonare, ma non dimenticare. Non sappiamo se ne saremmo capaci. A 14 anni, per risparmiarti infinite sofferenze i tuoi genitori ti hanno mandato a Vienna, in una nazione laica e aperta. Ma quell’esperienza è stata per te disastrosa. Così sei tornata in Iran, dove hai trovato il tuo popolo mutato dagli eventi. Che emozioni hai provato a tornare? Ci ha colpito il rapporto che hai con i tuoi genitori, in particolare la nonna, una famiglia moderna progressista.

Nonna era l’unica a sapere del libro in cui parli delle regole che per te sono dei diritti umani, come la numero 6 "tutti devono avere un’automobile". Hai ancora quel libro? Un’altra cosa che ci ha colpito è che da piccola volevi essere un profeta, e che tua nonna sarebbe stata la tua prima discepola. Volevi essere al tempo stesso la giustizia, l’amore e la collera divina. Grazie per la tua testimonianza. Alle donne del tuo paese dedichiamo i fiori che sono nella nostra foto".