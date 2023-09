Carabineri, il comandante Bramato in visita alla sede del Carlino

Il colonnello Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri, è stato ospite ieri della sede de il Resto del Carlino in via Mattei, dove ha ricevuto dalla direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno, Agnese Pini, una riproduzione storica del primo numero del Carlino del 1885 (nella foto). Bramato, originario di Bisceglie, è entrato in servizio sotto le Due Torri nell’ultima settimana di luglio e, prima di arrivare a Bologna, negli due anni precedenti è stato capo dell’ufficio cerimoniale del comando generale dell’Arma. In passato ha guidato le compagnie di Monreale, Cosenza e Roma Trionfale ed è stato aiutante di campo del ministro della Difesa con Mauro e Pinotti, poi comandante provinciale di Verona e

capo ufficio del vicecomandante generale.

"Vogliamo essere vicini – aveva detto Bramato non appena insediatosi in via dei Bersaglieri – ai cittadini e alla comunità. Ci avvarremo dei reparti speciali, tenendo conto di ambiente, salute e benessere, come stabilisce l’agenda Onu. Gli obiettivi dell’Arma saranno adeguati alla realtà bolognese e alle sue criticità". Grande attenzione ai reati di genere, codici rossi, truffe agli anziani e i reati predatori ma anche nei confronti dei giovani, con l’obiettivo di trattare il fenomeno " non solo sotto un profilo di controlli di polizia, ma

anche da un punto di vista culturale".