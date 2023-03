Carabiniere blocca passeggero molesto

A bordo di un treno regionale, libero dal servizio, ha soccorso una capotreno alle prese con un passeggero molesto, che è stato poi denunciato. È successo sabato pomeriggio, intorno alle 18,15, sul regionale che da Porretta conduce a Bologna, nei pressi di Sasso Marconi. Il luogotenente Nicola Patti, comandante della stazione carabinieri Navile di Bologna, quando si è reso conto che la giovane capotreno, una ventenne, era in difficoltà con un passeggero sprovvisto di biglietto, si è subito qualificato e ha cercato di far ragionare l’uomo, un sessantunenne già conosciuto alle forze dell’ordine, che brandiva anche una bottiglia. L’uomo aveva iniziato a insultare la dipendente di Trenitalia, rifiutandosi di riferirle le proprie generalità. A quel punto è intervenuto il luogotenente Patti, che ha calmato il passeggero e allertato i colleghi della compagnia di Vergato che, alla stazione di Sasso, hanno fatto scendere l’uomo e lo hanno denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.