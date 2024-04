Carabiniere fuori servizio arresta rapinatore

Ruba formaggio ma viene arrestato. Un carabiniere libero dal servizio è andato a fare la spesa al supermercato ma si è trovato nel bel mezzo di una rapina e ha bloccato e fatto arrestare il rapinatore, un 29enne pregiudicato. E’ successo l’altro giorno ad Argelato, alla Coop in via Centese. Qui l’uomo aveva preso cinque tranci di formaggio e si era diretto verso l’uscita senza passare dalle casse a pagare il dovuto. Ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e una dipendente, 51enne italiana, che si è accorta di quanto stava accadendo, ha fermato l’uomo trattenendolo per un braccio invitandolo a pagare il formaggio preso. Tuttavia il 29enne si è innervosito e invece di collaborare l’ha aggredita, ferendola a una spalla e dirigendosi poi verso l’uscita. Il ladro però non è riuscito a fuggire perché è stato bloccato da un carabiniere effettivo al Nucleo informativo del comando provinciale di Bologna e libero dal servizio che si trovava in quel momento nel supermercato per comprare del cibo per gatti.

Allo stesso tempo sono stati avvisati i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano che giunti velocemente sul posto (nella foto) hanno arrestato il 29enne, residente in provincia di Ferrara, con l’accusa di rapina impropria. Prima dell’arresto i militari dell’Arma hanno accertato i fatti, raccogliendo le testimonianze e quindi hanno proceduto all’arresto del giovane, gravato da precedenti di polizia specifici. La refurtiva, nella fattispecie i cinque tranci di formaggio, è stata recuperata dai carabinieri e restituita. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo al tribunale di Bologna.

p. l. t.