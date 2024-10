Prima lo arresta per furto e poi gli offre il pranzo e la giacca

Bologna, 11 ottobre 2024 - Prima lo ha arrestato per un furto, poi gli ha regalato la giacca di una tuta perché aveva freddo e gli ha offerto il pranzo. E' accaduto a Bologna dove i carabinieri della stazione Bologna Navile hanno arrestato un 31enne di origini senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. E' stato inoltre anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il tutto è avvenuto l'altra mattina quando il titolare dell'erboristeria Erbamedica di via Corticella, dopo aver sentito degli strani rumori provenire dalla zona del registratore di cassa, ha sorpreso il trentunenne uscire frettolosamente dal negozio e lo ha provato a inseguire in strada senza riuscirci.

Rientrato all’interno, la vittima si è resa conto che il registratore di cassa era stato manomesso e dal suo interno erano stati rubati 300 euro. Il ladro è stato rintracciato e bloccato poco dopo, vicino all'area verde di via Fioravanti, dai militari del nucleo radiomobile e della stazione di via Cipriani.

Il trentunenne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un paio di forbici a punta di metallo che ha utilizzato per forzare il registratore di cassa, 1 grammo circa di marijuana e 5 grammi di hashish già suddivisa in dosi, il tutto nascosto all'interno del suo zaino.

Le forbici e la droga sono state sequestrate e l'uomo, proveniente dal Senegal, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli., dopo che i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza dell'erboristeria e ricostruito quanto accaduto.

Al trentunenne, al termine dell'udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vista la giornata particolarmente piovosa, il sottoufficiale comandante della Stazione Bologna Navile, dopo le formalità di rito, ha offerto al trentunenne il pranzo e gli ha regalato la giacca di una tuta.