Bologna, 2 marzo 2019 - Attimi di paura che si sono però fortunatamente risolti in un bel lieto fine. Si può riassumere così quanto accaduto ieri pomeriggio in via Titta Ruffo, in zona Murri, dove una bambina di due anni è rimasta chiusa in casa da sola dopo che la porta dell’appartamento in cui abita con la famiglia si è serrata di botto alle spalle della mamma, uscita senza chiavi a parlare con una vicina sul pianerottolo.

Così la piccola, in preda al panico, ha iniziato a piangere e a sporgersi dal davanzale della finestra, al primo piano del condominio, ed è rimasta terrorizzata lì in bilico, a circa quattro metri di altezza.

La madre disperata, ha subito contattato i carabinieri. Sul posto si è presentata una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari hanno quindi recuperato una scala, che si trovava nei paraggi, e servendosi di questa uno dei due è riuscito ad arrampicarsi fino al davanzale e, tra gli applausi dei presenti radunatisi sotto alla finestra per assistere al salvataggio, ha potuto recuperare la bambina in lacrime, scongiurando qualsiasi incidente. Il carabiniere ha poi riaperto la porta di casa, permettendo alla mamma di riabbracciare la bambina.

Non è la prima volta che lo stesso carabiniere, di origine lucchese ma da tempo in forze in città, si è reso protagonista di un’impresa di questo tipo. Poco meno di un anno fa infatti è intervenuto durante un incendio in un condominio di via Zanardi, nonostante fosse fuori servizio.

In quell’occasione era riuscito a salvare dalle fiamme una signora anziana, poi, rientrando nell’edificio in fiamme coprendosi il viso con una maglietta bagnata, aveva tentato di portare fuori anche il cagnolino e il gatto rimasti intrappolati; aveva però dovuto desistere perché intossicato dal fumo. Era poi stato soccorso sul posto dai sanitari del 118.