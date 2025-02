Carabiniere salva la vita alla vicina: "Sono più emozionato e felice di lei"

Un carabiniere libero dal servizio salva la vita alla vicina di casa colta da arresto cardiaco. Si chiama Angelo Perri l’eroe in divisa che, domenica scorsa, mentre era nel suo appartamento in una frazione di San Lazzaro, ha soccorso la 78enne Pia, vicina di casa, praticandole il massaggio cardiaco per oltre venti minuti. L’appuntato dei carabinieri è ora effettivo al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Bologna dopo aver prestato servizio a lungo alla stazione di San Lazzaro di Savena.

"Erano quasi le 16. Io ero in casa quando, all’improvviso, ho sentito urla straziate provenire dall’androne condominiale – ripercorre l’appuntato Perri –. Non ho esitato neanche un istante e mi sono precipitato a vedere cosa stesse succedendo. Al piano di sopra, lungo la rampa di scale, ho visto la signora Pia stesa a terra, senza sensi. Di fianco a lei la figlia disperata che piangeva. Mi sono subito adoperato per verificare che ci fosse il battito cardiaco, sia dal polso che dal collo. Non solo non riuscivo a sentirlo, ma mi sono accorto anche che il collo della signora era già freddo".

"Mentre alcuni altri condomini accorsi hanno chiamato l’ambulanza e hanno portato una coperta calda con cui coprire la 78enne io ho iniziato a praticarle le manovre di rianimazione – prosegue il militare –. A volte riprendeva a respirare, ma con molta fatica. Passavano i minuti e Pia continuava a non riprendere conoscenza". Dopo venti minuti e vari tentativi di rianimazione i sanitari si sono sostituiti all’appuntato con l’utilizzo di un defibrillatore. La situazione, però, continuava ad essere molto grave ed instabile: "Abbiamo chiamato anche l’automedica perché la signora non riusciva a stabilizzarsi – racconta l’appuntato –. È stata poi portata via in codice di massima gravità". Le manovre prolungate e incessanti dell’appuntato Perri sono state ritenute dai sanitari di vitale importanza. La vicenda, per fortuna, ha infatti avuto un lieto fine in quanto l’anziana è attualmente ricoverata in terapia intensiva, ma già fuori pericolo.

"Nella giornata di giovedì, insieme al mio comandante, mi sono recato in ospedale per salutare la signora Pia. Appena mi ha visto mi ha detto ‘Ecco il mio angelo’ e ci siamo abbracciati a lungo. Mi sento felice, emozionato e soddisfatto a livello umano per aver potuto contribuire a salvare la vita a una persona in un momento di grande difficoltà", aggiunge il militare, che ci tiene a fare alcuni ringraziamenti: "In primo luogo vorrei dire un enorme grazie al genero di Pia, e a tutta la sua famiglia, per la meravigliosa lettera che hanno scritto a me e all’Arma dei Carabinieri. In secondo luogo, ma non meno importante, tengo a ringraziare l’Arma stessa e il mio Comando per avermi permesso di avere la formazione necessaria per essere stato d’aiuto in una situazione come questa. Grazie a loro, infatti, ho potuto frequentare un corso di primo soccorso e rianimazione alla Croce Rossa Italiana, nella sede di Bologna. Questo mi ha permesso di trovarmi nelle condizioni di poter salvare una vita".

Zoe Pederzini