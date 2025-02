Urla prima di perdere i sensi, carabiniere eroe salva la vicina di casa

San Lazzaro (Bologna), 21 febbraio 2025 - Ha sentito la vicina di casa che, dal pianerottolo, urlava poco prima di perdere i sensi. Il carabiniere, appuntato scelto in servizio alla Banca d'Italia, è accorso e ha sventato l'epilogo peggiore. I fatti sono successi mentre il militare era libero dal servizio, nella sua abitazione alla Ponticella, frazione di San Lazzaro. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica, 16 febbraio.

L'intervento decisivo del carabiniere

La 78enne, a causa di un improvviso malore, ha perso i sensi e si è accasciata sul pianerottolo del palazzo. Il militare, attirato dalle incessanti urla provenire dal vano scale del condominio, si è immediatamente precipitato al piano superiore ed ha notato l’anziana donna riversa per terra ormai priva di conoscenza.

Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, l’appuntato, nonostante avesse constatato l’assenza del battito cardiaco e del respiro, non si è dato per vinto ed ha iniziato a praticarle per circa 20 minuti le manovre di rianimazione cardiopolmonari.

Prontezza e tenacia salvano una vita

Solo grazie alla prontezza e tenacia, nonché alle pratiche acquisite durante i corsi di Primo Soccorso svolti al personale dell’Arma, e dai soccorritori del 118, il militare è riuscito a mettere in pratica le provvidenziali manovre necessarie per rianimare l’anziana donna e scongiurare l’aggravarsi della crisi cardiaca.

Nella circostanza, nonostante la situazione continuasse ad essere grave, il carabiniere ha continuato incessantemente e senza mai perdere la speranza a praticarle con forza e determinazione il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei paramedici che hanno poi continuato attendendo l’arrivo del medico del 118. Le manovre prolungate e incessanti sono state ritenute dai sanitari di vitale importanza.

Un grazie speciale per un eroe silenzioso

La vicenda per fortuna ha avuto un lieto epilogo in quanto l’anziana, trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant’Orsola, è attualmente ricoverata in terapia intensiva, ma per fortuna, fuori pericolo. Qualche giorno dopo, il genero della donna, in una lettera, ha espresso insieme a tutta la sua famiglia un grande apprezzamento e ringraziamento nei confronti dell’appuntato per tutto quello che ha fatto.

Ieri sera il carabiniere è andato a trovarla in ospedale e la signora appena l’ha visto, prima di abbracciarlo, ha esclamato: “Ecco il mio angelo”.