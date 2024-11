Carabinieri al lavoro: quattro denunce

Quattro denunce e altrettanti ‘allontanamenti’ dalle zone più problematiche della città. Sono l’esito dei controlli in centro storico e in Bolognina, intensificati dai carabinieri del comando provinciale per resituire serenità ai cittadini. In questo contesto, i militari dell’Arma, oltre a identificare decine di persone, hanno individuato diversi pusher: due sono stati trovati in possesso di oltre 30 grammi di hashish e di un coltello a serramanico, materiale poi sequestrati dai carabinieri. A loro carico, inoltre, è scattata la nuova ordinanza emessa dal prefetto, che prevede l’allontanamento immediato dal luogo da cui è avvenuto il fatto. Nelle medesime circostanze, altre due persone sono state identificate, entrambe con precedenti di polizia, tra cui una con foglio di via obbligatorio da Bologna per tre anni, emesso dalla Questura, e un’altra denunciata perché si è rifiutata di esibire, senza motivo, qualsiasi documento di identità che ne attestasse la regolare presenza nel territorio nazionale. Anche a carico di questi ultimi è stata applicata la misura di allontanamento emessa dalla Prefettura.