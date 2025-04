Carabinieri arrivano per una rissa. Giovane aggredisce un militare

Urla "sbirri corrotti, ora vi ammazzo" e picchia un carabiniere. Un 22enne italiano è stato arrestato dai militari dell’Arma dopo una lite tra fratelli a Ozzano dell’Emilia. A mettere le manette al giovane, in evidente stato di alterazione psico fisica, pluripregiudicato per reati contro la persona, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Lazzaro di Savena. I militari lo hanno arrestato nella serata di domenica e ora dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei carabinieri del Norm che si sono recati a casa del giovane, su richiesta del fratello maggiore. Questo, infatti, poco dopo le 20, vedendo il fratello fuori di sé aveva telefonato al 112, numero unico d’emergenza per chiedere aiuto. "Vi prego intervenite subito, qui a casa mia, non riesco più a calmare mio fratello, sembra impazzito", aveva urlato al telefono con il 112. Sul posto si è, dunque, precipitata una pattuglia dalla compagnia di via Paolo Poggi. All’arrivo dei carabinieri, però, il 22enne, che appariva in forte stato di agitazione, non si è affatto calmato, anzi. Li ha aggrediti, dapprima solo verbalmente, con frasi del tipo: "Sbirri corrotti, arrestatemi, e io vi ammazzo", ma non si è limitato ad alcuni improperi e minacce. Il 22enne, infatti, fuori di sé, ha aggredito i militari anche fisicamente, sferrando un pugno al volto di un carabinieri del Norm che è rimasto ferito. A quel punto, i colleghi, arrivati in supporto della prima pattuglia intervenuta, sono stati costretti a immobilizzare il giovane con il dispositivo a impulsi elettrici in dotazione, ovvero il taser.

Sul posto sono stati chiamati anche i sanitari del 118 che hanno valutato le condizioni del 22enne, ancora agitato. Il giovane è stato sedato e trasportato al pronto soccorso. Qui è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato la presenza di una elevata quantità di sostanze alcoliche nel sangue, pari a ben 3.59 grammi/litro. Su disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, nella persona del pubblico ministero Augusto Borghini, il 22enne è stato, dunque, arrestato dai carabinieri ed è stato conseguentemente, e dopo il passaggio al pronto soccorso, tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la liberazione immediata del 22enne, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa. Anche il carabiniere che ha ricevuto un pugno in faccia è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente dimesso. A seguito del violento politrauma contusivo al volto gli è stata data una prognosi di sette giorni.

Zoe Pederzini