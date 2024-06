Carabinieri fuori servizio aggrediti da teppisti

Scene da far west venerdì scorso alla ‘Settimana calderarese’, la tradizionale festa di Calderara che si è conclusa domenica. Protagonisti due ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, che hanno aggredito due carabinieri liberi dal servizio, moglie e marito, che volevano semplicemente dissuaderli dal circolare in sella ad una moto in mezzo alla festa per ovvie questioni di sicurezza. Ne è nato un parapiglia ed alla fine i due militari dell’Arma sono finiti al pronto soccorso con traumi di lieve e media gravità; mentre i due ragazzi sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto si è potuto apprendere, i due ragazzi circolavano in sella ad una moto, uno dei due senza casco, tra la gente, in una zona chiusa al traffico dove si stava svolgendo la festa. I due sono stati notati dalla carabiniera, mentre il marito e collega aveva portato il figlioletto a una giostra. La carabiniera, dopo essersi qualificata, ha invitato i due a fermare la moto ed a circolare a piedi, chiedendo loro i documenti.

Mentre il conducente in un primo momento si è mostrato collaborativo, fornendo i documenti, l’altro ha iniziato a insultare la militare, filmando tutto con il suo smartphone. La situazione è poi degenerata con i due che hanno iniziato ad andare in escandescenza cercando di strappare dalle mani della donna il documento e mettendole le mani addosso. E’ intervenuto il marito, avvertito di quanto stava accadendo da altri genitori, che ha cercato di bloccare uno dei due che si stava allontanando. Ma il ragazzo gli si è scagliato contro ferendo il carabiniere a una mano. Intanto alla festa erano arrivate più pattuglie dell’Arma. Alla fine marito e moglie sono finiti al pronto soccorso, lui con una lesione alla mano, lei a un dito, mentre i due ragazzi sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

"Esprimo – interviene il sindaco Giampiero Falzone –, come ho già fatto privatamente, vicinanza ai carabinieri in borghese cui è stata opposta resistenza e faccio un plauso agli uomini della Benemerita della stazione di Calderara e a quelli della Compagnia di Borgo Panigale per l’intervento pronto e risoluto. Con l’Arma da sempre c’è una forte collaborazione per la tutela della legalità e per perseguire quelle persone che stanno disturbando la nostra città". E Falzone continua: "Da tempo collaboriamo per arginare questo fenomeno e i risultati stanno arrivando. La misura è piena e questi teppisti vanno assicurati alla giustizia. E grazie al lavoro che stiamo portando avanti insieme, in silenzio come deve essere, ognuno per le proprie prerogative e competenze, siamo sulla giusta strada".

